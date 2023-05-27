學者施正鋒。（資料照片）

學者施正鋒近日回憶在金門服役擔任排長，遇到213事件，他帶弟兄清洗血流成渠的中山室，再到花崗石醫院捐血，把元兇救活，但元凶最後還是被槍斃。而當時的連長也在部落格撰寫文章，回憶這段不幸的往事，留言的網友不乏是親身經歷過此事件的同袍或是聽聞過此不幸的前後期弟兄。

施正鋒在臉書回憶，他在步校抽籤分發到146師步5營步3連，擔任第3排排長，下部隊沒多久就由中壢移防金門。第一次去太武山是民國71年的213事件，他先帶弟兄去「后盤連」清洗血流成渠的中山室，再到花崗石醫院捐血，把元兇救活，但元兇終究被槍斃。

當時開槍士兵所屬連的連長，曾在部落格撰寫文章，回憶這段不幸的往事。連長寫道，他是步5營步2連連長，當天要到師部實施演習的沙盤推演，早上7點才離開連部短短幾分鐘，就聽到自己連上傳來急促的槍響，心頭只有一個念頭--「完了！」

連長繼續敘述，「當我走向開槍的吳XX時，他斜靠於中山室進門對面牆邊，兩腿半盤膝而坐，一槍靠左肩，一槍置於膝蓋上，兩手自然的平擺於膝上M16上方。我向前取槍交給旁邊一名班長清槍，當場掉出一 發，彈匣內還兩發。吳xx自裁時子彈由下巴往左臉穿過，血在左半邊臉，面容清晰可見，腦袋還相當清楚，我問他為什麼?他只把頭低下去，我知道，我明白他自己也知道錯了。」

連長回憶，事件發生時是當時的中尉連長，第二天調職任營部情報官，直到事件調查審判完畢，他接獲撤職令，自此脫離軍中生活。「進入社會從頭開始，初始並非一帆風順，而後憑藉軍校入伍訓練之耐性，個人磨練出與世無爭之胸襟，自然走出自己的路，所以至今雖然還得為五斗米折腰，但還過得去就是了」。

也有許多該連的同袍，或是聽聞過、處理過此事件的前後期弟兄在連長的部落格留言敘述所見所聞的過程。

國防部最後對此兇手判決，被告敵前對上官為暴行，處死刑，褫奪公權終身。

判決所認定的事實為，被告係本部一兵，於民國71年2月12日晚上9時許，因細故遭同連上兵毆打，懷恨在心，並對連上老兵欺負新兵之事，及對副連長管教態度不滿，而萌殺意。乃於2月13日上午7時10分許，在金門駐地趁全連吃早餐時，持M16步槍兩隻及彈匣三個，子彈60發，向餐廳內射擊，致10人死亡、22員受傷，被告於行兇後畏罪舉槍自裁未遂。

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