高雄一名飼主4年前某日清晨帶著狗到衛武營散步，當時未牽繩、放任狗到處遊走，不料狗突然從分隔島的灌木叢中竄出，撞上一名騎士，狗當場死亡，騎士腦部重創，治療後成植物人，飼主辯稱是騎士闖紅燈，但法官認為未牽繩責任較重，依過失傷害致人重傷罪，處有期徒刑6月，可易科罰金。

判決書指出，男子在108年9月24日清晨5時帶著黑色中型犬到鳳山區衛武營活動時，放任狗貿然遊走、竄行道路之間，不僅未繫狗鍊，也沒有在狗旁邊隨時照看，另名男子A當時騎車行經車道靠近分隔島時，以時速73.1公里行駛，狗突然從分隔島上灌木叢竄出到車前，A男當場撞上翻車。

A男騎車撞上黑狗後，狗當場死亡，A男頭部顱骨骨折，臉部鈍挫傷、顴骨及上頷骨骨折，飼主當下向警方坦承，A男經治療後因腦部重傷經診斷為永久失能，生活需完全依賴他人而無法自理；飼主稱狗當時是在綠燈時，，行走在人行穿越道上，認為是A男闖紅燈才撞上。

法院一審參酌警方鑑定報告，認為A男闖紅燈且超速是釀禍主因，盼飼主無罪；不過二審法官忍為，A男起步時號誌已變成綠燈，而是飼主未牽繩，才導致狗跑到機車前被撞，因狗的身形大小受到灌木叢遮蔽，更導致A男無從預見，飼主依過失傷害致人重傷罪，處有期徒刑6月，易科罰金18萬。