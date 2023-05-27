中華企業射箭聯賽27日在新竹市立香山綜合體育場上演第7輪賽事，地主新竹市愛山林以2比3不敵台中銀行，無緣在自家開紅盤，但14積分續待聯盟第5位；寒舍集團則是4比1輕取協會青年隊，目前累積19積分，追上新北凱撒並列龍頭，兩隊將在明天第8輪的賽程正面對決，彰化銀行則是和新濠建設形成激戰，最後才以3比2分出高下。

來到著名的「風城」出賽，擔任地主的新竹市愛山林教練林詩嘉認為，其實自家整體表現不差，每人都心裡有數要臨機應變，只是場地風向變化要靠著經驗快去調整，選手可能風勢還沒有抓很穩。

第一點女單郭紫穎以1比7敗給蘇芯羽，流露出上周剛在世界盃上海站拿到女團銀牌，前兩天又馬不停蹄到嘉義參加世青選拔賽的疲態，林詩嘉特別耳提面命一番，「是擔心她身體太累，希望她趕快調整好。」

郭紫穎也坦承每每搭機出國比賽，就需要較長一段時間喘氣，返台後無法好好應戰，「我現在比較沒辦法控制力量，所以每支都靠意志。」她指出教練在過程中有提點專注自己的身體和動作，「我的左邊肩膀很容易移動，要多注意這裡。」

新竹市愛山林另一位在地出產的選手蔡薰毅直言如果家人來看會緊張。他今天混雙、男團出戰，為隊上的2點勝利貢獻一己之力，卻不滿意地說運氣成分偏高，「箭著點都在8分、9分，10分箭比較少一點。」

蔡薰毅去年從新竹高商畢業後前往嘉義市中正大學就讀，體型跟著變大一號，他害羞地說不小心越吃越多所以變胖，但重量訓練也持續進行中，希望能更加壯碩對場上耐力有所幫助，以早日達成國手心願。從未當選國家隊的他，又在剛落幕的世青選拔賽鎩羽而歸，感嘆怎麼每次都差一點點，「要選3名，結果我剛好第4名。」