柴山近期正逢獼猴育兒期，處處可見母猴帶子趴趴走的溫馨畫面，不少山友近距離搶拍卻遭母猴張口示警。國家自然公園管理處提醒，獼猴育兒期會拉高警戒，張大嘴巴、露齒的意義大不同，誤判、太過接近可能會被咬傷。

27日上午自管處在遊客中心舉辦「當斯文猴遇上羊毛氈」手做活動，過程中不斷宣導獼猴習性、防止人猴衝突、和平共存的觀念。不少民眾對於獼猴的表情動作陌生，誤把生氣當作「裝可愛」。

台灣獼猴母猴4歲就能懷孕，公猴6歲就能交配，每年9月起發情，隔年3月起便能生產。高雄柴山時序進入4、5月就能看見大量獼猴寶寶現身，掛在母猴的肚子上撒嬌、吸奶，呆萌的模樣吸引不少山友目光。

小猴子模樣逗趣可愛，民眾為了拍照靠近，有時會讓母猴緊張、戒備。（自管處提供／袁庭堯高雄傳真）

自管處表示，獼猴的生產週期約為1至2年，宜蘭地區的獼猴平均2年生1胎，但柴山的獼猴因為人類頻繁的餵食、營養無虞，1年就能生1胎。不少登山客看見母猴帶子便拿出手機靠近狂拍，會讓母猴緊張、出現護子行為，柴山上人群與猴群零距離，更容易發生衝突。

民眾登山若看見獼猴出現「張口威嚇」的樣態，就不要再靠近。（自管處提供／袁庭堯高雄傳真）

自管處強調，過去就多次發生民眾不了解獼猴動作意涵、執意靠近導致被咬傷的事件。一般來說，野生獼猴面對人類的靠近，會先瞋視（意即怒瞪）警告，此時最容易被民眾誤會，以為是獼猴給予關注、是友善的回應。若民眾執意再靠近，獼猴便會「張口威嚇」，甚至會以「突進」的行為衝向民眾示警，許多咬傷事件便因此發生。

獼猴單純「露齒」是臣服的表現，但也處於緊張的狀態。此時民眾接近或做大動作、發出聲音，可能造成獼猴更緊迫或誤會，引發衝突事件。（自管處提供／袁庭堯高雄傳真）

不過，獼猴若單純「露齒」，猶如人類「尷尬又不失禮貌」的微笑，是臣服的表現，但也表示該獼猴處於緊張的狀態。此時接近或做大動作、發出聲音等都會造成獼猴更緊迫，也會讓其他獼猴家族成員誤會民眾要傷害牠，提高衝突的可能，登山的民眾務必要學會分辨自保。

自管處透過活動宣導獼猴習性、防止人猴衝突守則，提醒和平共存的觀念。（自管處提供／袁庭堯高雄傳真）

為了讓生態教育向下扎根，自管處7月29、30日將推出「壽山淺山學堂－斯文猴自然探索營」，對象為國小4至6年級學生，內容涵蓋自然生態調查、藝術創作和解謎遊戲，活動採收費制，低收入戶、團報均有優惠，即日起開放網路報名，詳情請上自管處官網查詢。