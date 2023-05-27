台南市曾文、烏山頭與南化3座主要水庫水荒未解，曾文水庫蓄水率因19日暴雨曾一度回升至9％，近日連續放水給下游的烏山頭水庫蓄存使用，蓄水率再度跌破7％，南區水資源局表示將持續放水，預計挹注烏山頭水庫2400萬噸水供民生使用。

南水局23日起從曾文水庫放水到下游的烏山頭水庫蓄存，提供民生用水使用，使曾文水庫蓄水率又開始從9％一路急遽下探，預計至29日為止要放2400萬噸到烏山頭水庫，供下游民生用水。

曾文水庫集水區27日累積降雨5.9毫米，仍屬杯水車薪，蓄水率跌破7％，又回到519暴雨前的規模，只剩6.55％，已逼近百年大旱同期的蓄水率5.83％。

截至27日晚間7時為止，曾文與烏山頭水庫蓄水率合計13.62％，蓄水量7982萬噸，南化水庫有來自旗山溪甲仙攔河堰的越域引水挹注，蓄水率26.47％，水量2369萬噸。

台灣2021年逢百年大旱，高雄市直到該年6月7日才解除水情燈號，台南與嘉義當天從全日減壓供水改為夜間減壓，嘉南縣市水情燈號直到該年的6月底才恢復正常。有網友擔心，下周過境的「瑪娃」颱風若又成「擦邊球」滑過台灣，未為南部帶入颱風雨，今年水荒恐破前年百年大旱紀錄。