許多人熱衷野外露營的原因之一是愛上那種徜徉大自然之中的感覺，享受近距離觀察野生動植物的樂趣。不過，非洲南部有人在然保護區露營時遇上「貴客」大駕光臨，全家嚇到心臟險些停止跳動，因為這位突然加入的貴客乃是號稱「萬獸之王」的獅子。

澳洲新聞集團旗下的媒體Storyful報導，這場嚇壞露客的奇遇發生在非洲南部內陸國波札那西南部的卡拉哈迪（Kgalagadi）自然保護區。當事人今年5月8日在保護區露營時，一隻成年公獅突然大搖大擺走進營地，只見牠步履閒適，在營地四處走走停停，還在擺著晚餐的桌子旁邊嗅了一會兒，公獅最靠近這一家子的時候僅有幾呎之遙。

今年五月，在非洲南部波札那卡拉哈迪自然保護區露營的一群人，遇上一隻公獅到營地「拜訪」。

露客之一向Storyful表示，他們一家人在布置營地之前早已講好，萬一發生這種情況，千萬不要拔足狂奔，因為這等於鼓勵野生動物展開追逐行動。

影片內容顯示，這家人發現獅子走進營地之後，大氣不敢喘，只敢壓低聲音耳語商量對策，一度討論要準備用電擊槍自保，互相提醒安靜站好、不要亂動，獅子走到餐桌邊撞倒桌上一只瓶子時的聲響錄得清清楚楚。後來這隻獅子走近攝影者一家人，在幾張露營椅旁邊止步聞了聞，抬起頭來看了這家人一眼，2秒之後才拾步離開營區。

影片末尾，鏡頭拍到了攝影者的家人，有老有少，一名帶著眼鏡的孩子抱著老人家的胳臂，神情緊張。看著獅子愈走愈遠的背影，一家人這才敢發出喘息聲與緊張兮兮的笑聲。

野生獅子身長可達10呎（約3公尺），體重上看550磅（約22.7公斤）。如果置身於獅子的攻擊範圍，落荒而逃並非明智之舉。

錄下這段奇遇影片的女子說，這趟卡拉哈迪之旅已成千載難逢的經驗，不過，影片本身也應該用來警告所有造訪這個自然保護區的人士：「獅子會突如其來、無聲無息地現身於人類營地，我們遇到的就是這樣的狀況。如果任何人陷入驚慌而逃跑，或者突然一下子有任何動作，很有可能會招來獅子攻擊。」

這名女子表示，置身於這樣的場面固然「榮幸之至」，不過，當時一家人「毫無犯錯的餘地」。