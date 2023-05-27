興富發建設台中建案「文心愛悅」掉落工程吊臂遭台中捷運列車撞上，釀1死10傷的重大工安意外，台中市府案發後立刻針對興富發全市9處建案全面勒令停工，並重罰30萬。台中捷運公司初步調查後，將對業者求償超過2億元。未料今日網路流傳，案發的「文心愛悅」建案偷偷復工。台中市府立刻澄清表示，是業者偉了防颱搶修外牆，避免造成工安，都發局全在監控中，絕非偷偷復工。

有關網路流傳興富發文心愛悅工地已復工流言，台中市政府都發局闢謠強調，興富發須經過第三公正單位鑑定，確認安全無虞且報市府同意，才可復工。目前都發局尚未收到本案復工之申請資料，此案經查為業者為防颱而搶修外牆，都發局持續監控中，若查有違規復工，將依法裁處絕不寬貸。

都發局指出，此案經查是該建商申請重機具撤離；另鷹架搭設部份並未增高，仍保留原高度。相關修復搶險主要為因應颱風而提前緊急修復外牆及牌樓破損，避免造成二次公安問題。

都發局強調，此案若有違規復工，將依規再次裁罰，絕不寬貸。