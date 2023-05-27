籃籃（左起）、巫苡萱、張文綺、徐凱希今一同欣賞曾博恩表演。（池宗玲攝）

單口喜劇演員曾博恩，今（27日）首度在小巨蛋舉辦世界巡迴《破蛋者》BALLBREAKER，吸引近萬名粉絲到場觀賞。不少藝人，王彩樺、陳零九、黃豪平、陳大天、迪拉胖、張文綺、籃籃、巫苡萱、徐凱希等人都是座上嘉賓。該活動有4席、要價10萬元的「盤子」席，開賣沒多久都受罄，其中一名20多歲，大學畢業沒多久，從事活動主持人的艾莉兒，受訪直言：「不會貴啊」。

談到買10萬票的原因，艾莉兒說：「理由還蠻簡單的，就是我想體驗一下被叫『盤子』的感覺」，她說她不是第一時間就買下票券，是售票一段時間後發現「盤子位」還在，讓她覺得那位置在等著她，「六千塊的VIP區都已經賣完了，剛好盤子區剩一個位置，這位置好像是我的耶，所以我就買了」，她笑說也想體驗一下有錢人的生活，因此買下該位。

盤子席設備豪華。（池宗玲攝）

王彩樺（右）帶女兒一起欣賞。（池宗玲攝）

至於她的真實身分，艾莉兒笑說，她就是一名想當「盤子」的普通人，被問到年薪是否百萬？她曖昧的反問記者年薪。再被問到10萬盤子價，一個月是否賺得到，她低調證實沒有問題，也間接證明年薪百萬的超狂背景。