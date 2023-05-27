看過龍舟賽的人都知道，舵手是龍舟賽靈魂人物，扮演控制行進方向最重要角色，足以左右比賽成敗與整艘船安全。台南國際龍舟錦標賽歷來都仰賴有經驗的漁民擔擔綱舵手，但他們平均年齡7、80歲，加上疫情停辦2年龍舟賽，舵手高齡、疏於練習，體力已感吃不消，為培訓舵手生力軍，今年要求大型龍舟公開組隊伍須推人選參與舵手研習，完成世代交替。

因疫情停辦2年的台南國際龍舟錦標賽，今年盛大回歸，將於6月18日登場，上一次舉辦龍舟競賽已是2020年，龍舟賽也面臨舵手不足的窘境。

台南市體育局指出，台南國際龍舟錦標賽一向都在運河舉辦，由於運河兩岸均為水泥護岸，對講究傳統的台南木製龍舟而言，稍有不慎就會有碰撞損毀之虞，因此，台南龍舟賽舵手向來由安平區公所協助找當地有經驗漁民擔任，因舵手必須在划龍舟的過程中，站在船尾保持船的穩定度與平衡，需有一定經驗才能勝任。

不過，目前的龍舟賽舵手平均年齡為7、80歲，高齡化不說，體力也沒辦法負荷緊湊賽事，尤其停辦2年重啟龍舟賽，好幾位舵手都「退出江湖」，往年都是12名舵手，今年卻面臨湊不齊。

為此，體育局參考台北、新北、高雄等直轄市作法，調整競賽實施計畫，先從大型龍舟公開組隊伍試辦，規定公開組隊伍參賽需自備取得台南市政府頒發舵手證的舵手，該隊才可下水比賽，且為使大型龍舟公開組隊伍參賽順利，體育局同步開辦舵手研習班作為配套，邀請體育總會台南市輕艇委員會協助培訓，通過認證即頒發舵手證。

往年公舵人數為12人，今年參訓約50人，體育局長陳良乾表示，為配合各隊舵手不同培訓時間需求，舵手研習班共開辦2個梯次，分別是第一梯次5月27日至28日、第二梯次6月3日至4日，培訓地點在海佃國中及北側嘉南大圳河道，期許世代順利交替，展開台南國際龍舟錦標賽新頁。