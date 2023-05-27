現年83歲的陳淑芳為金馬獎史上首位同時獲得最佳女主角、女配角獎的紀錄保持人，27日陳淑芳受國立臺灣藝術大學邀請，獲頒榮譽教授聘書及勳章。本報致電陳淑芳，她謙虛表示：「真的不好意思，但非常開心，謝謝大家的愛戴。」

陳淑芳（圖左）、國立臺灣藝術大學校長陳志誠。（取自於國立台灣大學公告）

陳淑芳從影一輩子，直到2020年以《孤味》和《親愛的房客》，獲頒第57屆金馬獎最佳女主角以及最佳女配角，她的人生就是「努力不懈」的最佳典範。她表示，去年臺藝大校長就有與她提及此事，但她當年因家境因素輟學，總覺得不好意思回去領獎，但校長盛情難卻，她最終才點頭答應。

陳淑芳因在影壇成就卓越，獲國立臺灣藝術大學頒發榮譽教授聘書及勳章。（取自於國立台灣大學公告）

陳淑芳提到，回母校有回娘家的感覺。昨也花不少時間與學弟、妹分享從影數十年的心路歷程，她指出：「如果真的想走這條路，不要氣餒！但不要忘了，等到有點成績的時候，要懂得回饋社會，做公益。」被問到想怎麼處理勳章，陳淑芳幽默回應：「先收起來啦！還沒想到要放哪裡。」陳淑芳還提到，領獎前坐在陳校長旁邊，還跟校長開玩笑：「我是演員，要給我劇本才知道上台要講什麼。」一席話逗得校長呵呵笑。