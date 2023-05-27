王詹樣公益信託長期推動社會公益，2011年起推動「台灣特色文化發展計畫」，贊助各個文化藝術團體在全台表演，去年因疫情避免人潮群聚而暫停舉辦演出，今年因疫情趨緩，公益信託恢復推動「公益入鄉─藝文扎根」，26日晚邀「如果兒童劇團」在太保市演出，吸引逾千人到場，而這也是王詹樣公益信託第三次在太保市安排兒童劇表演，落實在地藝文推廣。

台塑企業暨王詹樣公益信託長期關心台灣表演藝術文化的傳承與發揚，自2011年起推動「台灣特色文化發展計畫」，陸續贊助歌仔戲、兒童劇團、布袋戲、台語音樂劇等文化藝術團體至全台各地演出，獲得熱烈的迴響與肯定，截至2019年已演出362場，累計逾36萬觀賞人次。

2022年因新冠肺炎疫情影響，為避免人潮群聚而暫停辦理演出，今年疫情逐漸趨緩，台塑企業暨王詹樣公益信託恢復推動「公益入鄉─藝文扎根」演出，為劇團及偏鄉搭建演出舞台，發揚傳統藝術文化，也有助劇團永續經營與發展，達到文化傳承目的同時，也讓各地鄉親就近在社區中觀賞高品質的表演，提升地方文化氣息，擴大孩子藝術視野。

王詹樣公益信託26日晚邀「如果兒童劇團」在太保市演出，吸引逾千人到場。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

昨晚王詹樣公益信託邀「如果兒童劇團」到太保市南新國小熱鬧開演，台化公司資深副總經理蘇俊雄特地南下與民眾同歡，現場還有華山基金會與台塑企業共同舉辦義賣活動，演出的「媽媽咪噢！」，吸引超過1300位大小朋友參與，豐富好玩的互動橋段，讓場景從台上延伸到台下，小朋友們跟著唱跳，打破舞台與觀眾席的界線，跟著劇團在學校操場裡 High 翻天！

王詹樣公益信託26日晚邀「如果兒童劇團」在太保市演出，吸引逾千人到場。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

台化公司資深副總經理蘇俊雄特地南下與民眾同歡。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

蘇俊雄指出，王詹樣公益信託長期參與社會公益，尤其總裁王文淵擔任信託主任委員後，投入全台各項公益活動，2011年起推動「台灣特色文化發展計畫」，贊助各個文化藝術團體在全台表演，隨疫情趨緩，所有展演將會陸續回復，歡迎全台鄉親一起來看表演。

嘉義縣長翁章梁表示，台塑企業南亞公司在太保市已設廠43年，員工人數約945人，創造許多在地就業機會，過去台塑企業認養嘉義縣內受莫拉克風災及921地震的受損學校，投入修繕重建經費達24億元，並捐獻「永在食安大樓」興建費用約3億元，感謝台塑善盡企業社會責任，造福嘉義縣鄉親。

太保市長鄭淑分說，感謝台塑集團在太保市設廠，照顧許多太保市民家庭，今後會持續邀請兒童劇團前來太保表演，也會爭取藝文經費，推動太保市內的常態性藝文活動。