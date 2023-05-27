台中捷運日前發生建案吊臂砸落，導致車上1死10傷的意外。而為了防止憾事發生以及保障旅客權益，台北捷運公司27日凌晨也進行文湖線多重災難模擬演練，以中捷意外為鑑，加入塔吊墜落軌道情境，並驗收阻止列車離站作為，如阻擋車門或月台門關閉、按緊急斷電鈕等。

北捷表示，112年度文湖線多重災難模擬演練，同時加入台中捷運塔吊意外的情境，模擬南港軟體園區站站外建案吊掛鋼樑時，因塔吊不堪負荷導致鋼樑及塔吊掉落至軌道區（南港軟體園區站往南港展覽館站），上下行軌道皆有障礙物。

至於模擬演練劇本部分，北捷模擬營運期間，鄰近南港軟體園區站工地塔吊設施斷裂掉落站間軌道行駛路面。南港軟體園區站保全發現掉落物後，阻止月台上列車出發並通報站長，站長隨即壓下月台緊急斷電鈕並通報行控中心，行控中心立即切斷軌道電力，對向列車仍煞車不及撞擊掉落物停於站間，並回傳障礙物、車門警訊，且電力設備亦有異常警訊。

站長到達現場後回報列車撞擊軌道障礙物（塔吊），有6名旅客受傷（2名重傷、4名輕傷），大型障礙物無法移除，且列車車頭窗戶破裂，偵障桿損壞，車門為半開啟及軌道電纜有破損狀況。站長疏散旅客至月台，消防隊抵達車站，立即展開救援行動，車輛、號誌、供電、通訊、軌道及水電維修單位搶修人員陸續抵達現場，搶修設備並回報進度。

此外，本次演練亦驗收日前修正的阻擋列車離站的應變作為，如前方軌道有異物侵入且危及系統安全時，車站人員或隨車人員可以立即阻擋車門或月臺門關閉、按下緊急斷電鈕切斷電力、或是下拉或上推列車內緊急逃生把手，優先阻止列車出發後回報行控中心；行控中心獲知軌道掉落物影響行車安全時，將立即按下緊急斷電鈕，切斷全線軌道電力。

北捷表示，借鏡中捷事件，台北捷運公司與市府局處相關單位，已加強捷運鄰近建案工地巡查，並精進應變程序及訓練、強化演練及優化設備等各項策進作為，以預防類似事件發生，目前北捷沿線高架平面段列管中的限建範圍內建案計有45件，其中8件設置塔吊進行吊掛作業，其他建案以移動式起重機（吊車）進行吊掛作業，均已納入巡檢監控。