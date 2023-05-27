國1南下岡山段25日發生2大客車、2自小客車追撞事故，夾在中間的大貨車遭追撞後再撞2轎車，貨車當場被擠壓，駕駛慘死，而最先撞車的聯結車洪姓駕駛送醫命危；一名自稱洪男老闆的人PO出事發影片，控訴當時前方有整排大車準備進地磅站，外車道塞車，且前車煞停時未閃剎車燈、雙黃燈才導致追撞。

該名老闆在臉書「職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」發文指出，肇事的聯結車駕駛洪男目前仍因動脈血管阻塞腫脹，在醫院加護病房中，他強調洪男當時沒超速、沒超載，也沒有任意變換車道，是前車因過磅的塞車車潮煞停，剎車燈和雙黃燈也沒有亮，「由行車影像可清楚看到，地磅塞車才是罪魁禍首。」

國1南下岡山段2大客車、2自小客車追撞事故，大貨車遭追撞後再撞2轎車，貨車當場被擠壓，駕駛慘死，而最先撞車的聯結車洪姓駕駛送醫後仍命危。（取自記者爆料網）

原PO曝光的畫面中，一輛大貨車在外側車道疑似準備進入過磅的車隊中，於是放慢車速，但後方由洪男駕駛的聯結車疑似未注意前方車況，直接撞上貨車又在往前撞2輛大車，大貨車黃姓駕駛當場被夾死，4輛車幾乎擠成一團；另段畫面中可見，聯結車直接撞向前車車尾。

原PO說「我肯求各位大大一同聲援受害者，這樣也是幫我們自己，嚴厲譴責地磅」，痛批「大車地獄，地磅殺人」；其他網友留言「很清楚了，已經排在主線道了，地磅還不放車，真的是在殺人」、「南磅進磅路線不夠，又不能停路肩，不過磅又罰9萬，爛透」、「天天都看到地磅回堵到主線，10次有9次都一直不放車先行，就放著回堵主線」、「在高速公路上突然的減速進地磅站，在車多的時候是真的挺危險的」。

不過也有網友認為聯結車駕駛本來就要有防禦駕駛概念，未保持前車距離的情況下才會撞上，「看到塞車還不減速，請問是『塞車』來撞你的嗎」。