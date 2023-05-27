動畫電影《蜘蛛人：穿越新宇宙》早先釋出新消息，中文版將由柯震東、王淨聯合聲演。這是2人繼《月老》之後第二次合作，但也是2人第一次擔任配音員。27日王淨、柯震東出席電影記者會，柯震東表示自己是蜘蛛人的鐵粉，一收到消息要擔任配音員時，興奮不已。但頭兩天進錄音室後感到十分後悔，甚至一度想放棄，本以為會跟演戲差不多，殊不知用聲音表現角色竟是截然不同的領域。

柯震東出席《蜘蛛人：穿越新宇宙》中文版配音明星記者會。（索尼影業提供）

柯震東透露，自己開始賺錢後，只要《蜘蛛人》系列推出新電影，就會買蜘蛛人最新的設計款，「我自己穿完就會穿在假人身上，家中大概有五套。」更強調最新的那套是他向片商求來的。問到他會不會看中配版，他則說「首映會就會看到了！」，而身邊諸多好友都已結婚生子，他以楊銘威、方志友為例，表示他們都會帶孩子進戲院捧場。柯震東更補充，有好友希望之後可以讓他扮演蜘蛛人「他們會叫我打電話給小朋友，以蜘蛛人的聲音叫孩子要乖乖的」一旁王淨也笑說：「那你就是紅酒哥哥了！」

王淨出席《蜘蛛人：穿越新宇宙》中文版配音明星記者會。（索尼影業提供）

最近王淨跟男友曹佑寧愛的大方、甜蜜，被問及男朋友曹佑寧打棒球的英姿跟蜘蛛人比，誰比較帥氣？面對二擇一的問題，王淨答不出來，只說蜘蛛人真的很帥，接著補充：「蜘蛛人可以射出蜘蛛絲，技能比較酷」，柯震東最近雖沒有曖昧對象，但提到「動漫老婆」，他則說《航海王》中的妮可羅賓是心目中的二次元女神，無人能及。