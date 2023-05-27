知名音樂人李坤城今年4月因大腸癌病逝，享壽66歲，他晚年與林靖恩的「爺孫戀」最受外界矚目，沒想到離開人世，親生兒子用他的臉書接連爆料，今（27日）更公開「病房裡的真相」，揭露林靖恩為了遺產的所有行為；但林靖恩在李坤城兒子指控後，至今尚未回應。

李坤城親生兒子近日屢次更新臉書貼文，甚至怒斥林靖恩霸佔李坤城老家，還破壞家中物品，讓他驚呼「這也叫真愛？這叫貪婪，好笑至極」；在今日晚間李坤城臉書又有一篇新貼文，寫著「病房裡的真相」，李坤城兒子透露自己被通知到醫院時，李坤城已經要氣切，詢問為何這麼晚才通知他，才得到「靖恩怕你來爭產」的答案。

李坤城兒子提到，他的姑姑透露林靖恩等到李坤城完全無法溝通，才放心讓他來醫院；對於被認為爆料是為了爭產的猜疑，李坤城兒子直言早在疫情期間，就到台中買預售屋準備就近照顧生病的父親，還想讓他享福但也沒機會了。當初他更忍下林靖恩用結婚方式偷房產，只為了讓父親能轉到安寧病房。

不過，李坤城兒子也指出，林靖恩在父親化療進出加護病房時，每天細心幫他按摩，其實只為了李坤城能寫字立遺囑分產給她；但他在父親死後看到林靖恩還是像巨嬰，實在看不下去，才選擇公開真相。在李坤城兒子近日透過李坤城臉書發文後，林靖恩至今尚未對此回應，臉書最後一則貼文還停在4月12日。