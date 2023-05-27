資深音樂人李坤城上個月因大腸癌病逝，未料兒子今（27日）在他的臉書開嗆林靖恩，怒控她偽造文書、奪房產，還爆料她霸佔老家，整天喝酒打電動，破壞東西，批她「心機用盡，貪婪無厭」，讓這段「爺孫戀」變調，對此，一名疑似親友的人留言苦勸。

李坤城兒子今透過爸爸的臉書發文，指控林靖恩在醫院結婚，只是為了偽造生前夫妻贈與搶房產，並表示她不僅將李坤城銀行戶頭裡的救命錢領光、車子賣光，甚至完全拿到遺產過戶後就躲起來。

他還指控林靖恩霸佔老家，但房貸不繳、遺產稅也不處理，整天喝酒打電動，破壞東西、摔東西，我若沒有進去把神主牌搶救移出來，也是會被林小姐摔爛」。對此，有人憂心屋內很多文史資料被破壞，他也表示：「希望守護的回來，靠天理幫忙。」

還有一名疑似親友留言勸他「希望事情能好好處理。用理性溝通，不要又變成媒體的題材。讓叔叔走後，原本大家驚訝這是真愛，變成不堪的尷尬狀態。放話無助解決問題，但絕對有損叔叔生前好不容易守護的自己的名聲。」而針對李坤城兒子的指控，林靖恩目前沒有回應。