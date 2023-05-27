【又嘉氣象報報】周一過後關注 颱風北轉角度影響風雨程度

明（28）日各地天氣依舊穩定炎熱，台南、高雄局部地區高溫達36度，不過這樣的天氣到了下周一（5/29）瑪娃颱風接近時就會翻轉，專家指出，「基北宜花東恆」等地將連續下雨4天，而西半部平地因中央山脈阻隔，「要下雨非常困難」。

氣象局資料顯示，明日各地普遍仍多雲到晴，東半部不定時有局部陣雨，午後受熱力作用影響，山區短暫雷陣雨的機會增加；氣溫則是比今天更熱，白天東半部高溫29到31度，西半部約32到34度，台南、高雄局部地區甚至上看36度。

至於眾所矚目的瑪娃颱風動向，氣象局預報員趙竑指出，瑪娃目前仍離台灣有段距離，預估將往西方前進，接近巴士海峽後速度減慢北轉，轉彎角度和時機主要和太平洋高壓有關，下周一（5/29）是關鍵期。

下周一到下周四（5/29~6/1）「基北宜花東恆」等地區受到颱風外圍環流影響，降雨機率增加。（圖／氣象局）

臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》今日下午發文指出，下周一瑪娃抵達台灣東南方海域時，大氣環境不利發展，強度減弱為中度颱風，但無論路徑如何，下周一到下周四（5/29~6/1）「基北宜花東恆」等地一定會下雨，暴風圈擦過花東沿海，籠罩蘭嶼、綠島，尤其是宜蘭、花蓮、北海岸地區長時間處於迎風面，雨量很可觀。

然而，西半部受中央山脈阻隔，再加上颱風外圍沉降氣流影響，天氣會變得乾熱，僅山區有機會下雨，「以目前路徑來說，西部平地要下雨非常困難」。