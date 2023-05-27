藝人小甜甜(張可昀)離婚後，感情問題備受關注，近來她登上小S主持的節目《小姐不熙娣》，坦言如果有第二春的話，許願對方的職業是帥牙醫或律師，理由與1個務實原因有關。

小甜甜近來在節目談論「職業好欠嫁」的主題，坦言想嫁給牙醫師，但小S聽完後，不禁想到治療過程中，戴上闊嘴器的醜樣會破壞在對方心中的觀感，但小甜甜說如果男方能接受這樣的她，意味著真愛，更重要的是，現在做假牙、植牙、貼片的費用高昂，並補充說如果幸運遇到長得帥的，還能夠一飽眼福。

除此之外，小甜甜也認為嫁給律師不錯，因為應付離婚一事，發現他們能收很大一筆酬勞：「離婚算一筆，家暴又算一筆」，並表示先前律師陪同開三次調解庭，還替她上法院幫忙爭取權益，那股認真的職人精神很吸引異性，至於萬一又發生摩擦，小甜甜則開玩笑說得跟檢察官搞曖昧，可惜她遇到的都上了年紀，直說：「就不是我的菜！」

小甜甜與前夫今年3月離婚。(圖/中時資料照)

事實上，小甜甜2021年跟前夫交往沒多久就結婚，但兩人平時常因教養問題爭吵，後來更演變出家暴風波，鬧上法庭打離婚訴訟，並在今年3月初簽字離婚，未料過沒多久被指控虐狗，身心一度崩潰，好在動保處還她一個清白。這些日子下來，她把注意力擺在女兒身上，也專注在拍戲，生活總算重回正軌。