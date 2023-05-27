儘管協會青年隊在比賽尾聲全力強逼加射機會，寒舍集團男團仍臨危不亂，用最後3支10分箭讓對手斷念，以一分之差笑納第4局，比數6比2維持住不敗金身，也讓寒舍集團在本季企業射箭聯賽第7輪以4比1摘勝。

為寒舍集團射下致勝一箭的，正是陣中的老大哥魏均珩，他和蘇于洋、楊恢哲攜手組成的男團，在第一局先處劣勢，之後連拿兩局反取聽牌，第四局後射的情況下，面臨協會青年隊拿到56分強勢威脅，前3箭27分的他們，想要直接「再見」小老弟，只有一條路，結果3人竟真先後射進10分圈。

「把自己最好的表現出來而已，也沒有說一定要射幾分，主要是把動作做好。」魏均珩賽後談起最後一箭射出再見10分時如此說道，還表示就算真的要加射也無妨，因為可以練到不一樣的東西。

寒舍集團今天剛好結束第一循環賽程，與其他6支隊伍通通對抗過一輪，其中男團一戰未失保持全勝，展現超堅強戰力，魏均珩表示其實也沒有想到都贏，更將功勞歸於隊友，「他們都幫我扛下壓力，讓我都可以躺分，上去盡情表現就好。」

儘管謙虛自嘲，魏均珩的實力仍有目共睹，今天總共射出8支10分箭，包含在男團最後階段連攻5支，本季已經累積36支，他解釋其實沒特別追求，「順順射就會有10分，特意去想反而不一定有。」

而魏均珩獨自挑起的男單，也只在開幕戰當天敗在新北凱撒戴宇軒手下，其餘5戰都能安然入袋，明天第8輪賽程，兩人又有機會重新交戰，讓魏均珩喊出會再努力一下，期待和這位世界盃隊友比試。

連續5年投入企業射箭聯賽，即將29歲的魏均珩直說不會因為久了就失去目標，而且每年都是新的開始，期待能持續追求自我突破，還笑說現在是被學弟、妹帶領，「我是射箭小白，他們帶給我很多拚勁和力量。」