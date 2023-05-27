南投縣政府警察局草屯分局自本月22日起將針對轄內草溪路與碧山路口、太平路與碧山路口、太平路與正言街口、中正路與育英街口、中山街與碧山路口、中正路與芬草路口、中寮鄉初中巷與永安街口等8處高發事故路口加強執法，呼籲民眾遵守相關交通法規，共同維護行人路權。

草屯警分局表示，本月1日起配合內政部警政署「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案」，「行經行人穿越道未停讓行人」、「轉彎不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線停車再開」、「人行道違規停車」及「取締道路障礙」等嚴重影響行人安全與權益違規加強取締。

經過3周加強取締，草屯警分局依據行政院「行人優先交通安全行動綱領執法面向」會議決議及南投縣政府警察局分析，提報轄內草屯鎮草溪路與碧山路口、太平路與碧山路口、太平路與正言街口、中正路與育英街口、中山街與碧山路口、中正路與芬草路口、中寮鄉初中巷與永安街口等8處，規畫為高發路口，將持續2周加強宣導與執法，期能有效降低行人交通事故傷亡。

草屯警分局也於上周全國中學學科能力測驗交通疏導勤務、各村里治安座談會中，積極向學生、家長、村（里）民等各年齡層族群宣導行人路權及執法規定。（草屯警分局提供／潘虹恩台中傳真）

另外，草屯警分局也於上周全國中學學科能力測驗交通疏導勤務、各村里治安座談會中，積極向學生、家長、村（里）民等各年齡層族群宣導行人路權及執法規定，讓更多民眾接收正確用路常識，進而促進行人用路安全。

草屯警分局分局長洪政崴表示，據統計，台灣每年因交通事故死亡的人數逾300名，為保障行人在行人穿越道上有絕對優先權，杜絕駕駛人路口不停讓行人違規行為，分局將積極宣導與執法；除籲請駕駛人於無號誌路口需減速慢行，並應停讓行人通行外，亦呼籲行人過馬路時應走行人穿越道，勿擅自穿越車道，駕駛人與行人共同遵守交通規則，共創有禮安全的優質交通環境。