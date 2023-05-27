綜藝大哥徐乃麟今（27日）擔任一日店長，替自家「輸不起」乾拌麵品牌站台，他說今年目標希望賣出3萬包、營業額上千萬，因近日桃園浩克因買不到雞胸肉大鬧超商，如果遇到有人買不到拌麵抓狂會怎麼辦？他一聽大笑說，我會跪下來謝謝他，代表我賣太好，缺貨啦！

徐乃麟認真推銷。（羅永銘攝）

談到藝人從政問題，徐乃麟認為高金素梅是指標，他倆曾合作瓊瑤的《三朵花》到《緣》，大讚她當立委後，無論在立院質詢或面對媒體，應對都相當有水準，「我覺得不容易啊，形象方面也要兼顧，真的不容易。」當問到鄭家純（雞排妹）跟于美人會選誰，徐乃麟機智喊，我不在這個選區，我不回答假設性的問題。

徐乃麟期盼今年拌麵目標營業額上千萬。（羅永銘攝）

他說好多年不碰政治、沒替候選人站台，不過希望民眾能選出對國家、人民都能寄託的人，並表示自己這輩子沒想參選，「自顧不暇了還要去顧大家」，笑稱自己還是回歸家庭，相妻教子，賣賣鮑魚、拌麵也很好。

徐乃麟說好多年不碰政治。（羅永銘攝）

而兒子徐新洋婚事預定9月辦婚禮，被問到進度，徐乃麟說最近都在幫忙處理一些細項，至於婚禮主持人，他透露女兒之前結婚找楊千霈主持，所以徐新洋應該同樣會找她，那賓客會不會很難喬位子？徐乃麟表示還好，搞笑說：「我們不會辦太多桌，畢竟我們人際關係也不寬廣。」