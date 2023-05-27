本週三（24）上海合作組織宣佈要使用金磚國儲備貨幣後，歐亞經濟聯盟（EEU）官員稍早也宣佈金磚國家（BRICS）和上海合作組織（SCO）應該要共同使用加密貨幣及推出新的金融卡類型的支付方式，官員稱，已經有相應的配套措施和技術，本次釋放出來的消息，直接證實了金磚國儲備貨幣會採用加密貨幣形式發行。

據區塊鏈專業網站bitcoin.com 27日報導，歐亞經濟聯盟委員會主席米亞斯尼科維奇（Mikhail Myasnikovich）表示，俄羅斯同時參與的3個聯盟——金磚國家、上海合作組織和歐亞經濟聯盟，應共同制定關於數位貨幣使用的政策。他還認為，集團內部應要開發一個銀行卡類型的新支付系統。

「我們邀請上海合作組織（SCO）和金磚國家的夥伴們共同合作。我們談論的是關於共同使用數位貨幣以及推出共同的支付卡系統。我們已經有相應的解決方案。」

白俄羅斯籍的米亞斯尼科維奇自2020年起，擔任歐亞經濟聯盟執行委員會的主席，負責實施決策。他還指出，當前成員國之間，透過國家貨幣結算的比例已經達到約80%。

從美元轉向使用國家貨幣支付是一項重大任務，金磚國家是由5個新興經濟體組成的組織，於2006年成立，作為最先進經濟體組成的7國集團（G7）的替代方案。根據今年3月發表的研究，金磚國家已經超越G7成為全球國內生產總值（GDP）最大的組織。

上海合作組織是世界上最大的區域組織，以領土面積和人口數計，它作為一個經濟、政治和防禦聯盟。

歐亞經濟聯盟由白俄羅斯、哈薩克和俄羅斯於2014年建立，並在2015年增加了2個其他前蘇聯共和國，亞美尼亞和吉爾吉斯作為成員國。