112年第二次全國藤球排名賽27日起在新北市泰山體育館進行為期兩天的甲組賽事，女子組亞運培訓隊特別從國家運動訓練中心的東部訓練基地-台東體中北上，「以賽代訓」備戰6月在中國金華市的「2023年亞洲藤球錦標賽」（杭州亞運藤球測試賽），力拼前三名的亞運參賽資格。

本次排名賽也攸關選拔7月的「2023年世界藤球錦標賽」（第36屆泰皇盃）國家隊選手，這也是僅次於亞運的重要國際藤球賽事。

2023年亞洲藤球錦標賽將於6月18至24日在中國金華市舉行，女子組參賽隊伍包括台灣、越南、緬甸、中國、伊朗、菲律賓等6個國家，選手及教練都認為，只要不失常，將有高機率取得亞運參賽權。

中華民國藤球協會秘書長黃秀仁表示：「這是台灣藤球首次有機會進軍亞運，我們2月就已經組成培訓隊，並開始在台東體中的基地訓練，如果順利取得亞運資格，屆時也會以這幾位選手組隊去參加7月世錦賽，8月也有日本球隊來台做交流，協會方面早已做好完善的規劃。」

亞運女子培訓隊由陳曉葳、何凡幼、潘奕婷、潘若慈、邱雅姵、黃郁涓組成，教練由國際賽經驗豐富的「詹氏兄弟檔」詹宇庭、詹宇峰領軍。教練團在台東集訓期間都會親自下場跟她們對打，藉此更能了解選手近況。詹宇庭表示，6名選手在補位、接球、殺球等都有長足的進步，整體成果算是相當卓越，出國前夕會安排一周的台北移訓，並跟男子選手對戰，做為最後的總驗收。

中國亞錦賽包括3人賽及4人賽，人員的安排教練團也是費盡心思。三人賽的部分將主打陳曉葳、潘奕婷、潘若慈，四人賽則加入黃郁涓，詹宇庭教練說：「黃郁涓在四人賽的發揮相當突出，讓團隊打法更加靈活，她也能發揮自己的特色及專長，所以做這樣的選擇安排，其他三人則是打法攻守均衡，這樣的風格在國際賽上比較有競爭力。」

對於即將到來的亞錦賽，6位女將顯得信心滿滿，她們提到，伊朗及緬甸在過去都有對戰過甚至有贏過的經驗，所以算是相當熟悉，只要保持平常心應該很有機會可以進軍杭州亞運。

6名女將提到，教練與選手間的溝通相當融洽，也會彼此討論訓練項目及內容，這讓每個人的弱點有了大幅度的進步，她們也相當感謝體能教練給予的協助，雖然體能訓練相對辛苦乏味，但身體給予的反饋卻是相當正面。

主力發球手潘若慈說：「因為長時間的集訓，讓大家的默契都有一定水準，臨場上一個動作、眼神就知道隊友甚至教練想傳達的，這也是我們的優勢」。

潘奕婷坦言，自己穩定度雖有提昇但仍有進步空間，她說：「以往的我比較沒自信，也比較依賴隊友，這段時間她們都一直給我信心跟鼓勵，讓我敢挺身而出進攻，穩定度的提昇則是個重要課題」。

112年第二次全國藤球排名賽，首日比賽結束，女子組賽事告一段落，亞運培訓隊包辦3人賽及4人賽的冠軍寶座。