2023全國原住民族運動會剛落幕，新北隊摘下16金、29銀、41銅，獎牌數全國第4，新北市府為慰勞代表隊選手和隊職員，今舉辦感恩餐會。新北市副市長劉和然表示，新北市連續兩屆提高全國原運會獎勵金，今年頒發540萬8000元獎金，希望激勵新北族人持續投入各項體育賽事。

新北市原民局指出，新北市有825名成員報名參加本屆賽事，陣容龐大，可見新北族人對運動賽事的重視，本次感恩餐會席開43桌，公開表揚田徑、角力、柔道、跆拳道、傳統摔角、競舟、棒壘球及傳統拔河等奪牌選手，感謝選手從賽前選拔、集訓到上場奮戰時的辛苦付出，期盼繼續發光發熱。

劉和然說，本屆賽事個人部分獎勵金，冠軍由6萬提高至8萬，蟬聯獎金由1萬提高至2萬，團體部分，前3名獎勵金分別從每人6000元、5000元及3000元提升至2萬元、1萬元及5000元，本屆新北市奪得86面獎牌，432人獲頒獎勵金，逐屆提高的獎勵金也展現新北市對原住民體育的重視。

原民局表示，本屆賽事有許多蟬聯冠軍的選手，像是柔道公開女子組的好手孫佩妤，已連續七連霸衛冕全原運柔道(第七量級)女子組的金牌；傳統路跑的曾廷瑋也完成個人組三連霸的傲人成績；女子跳高的楊惠娟挺過傷痛奪下連霸；角力的王家臻、黃瑞棋及鍾俊華也笑納蟬聯獎金。

原民局長林瑋茜Siku Yaway表示，新北代表隊成員從年初就開始備賽，顯見每位成員對原民賽事的重視，為了選手運動安全，市府也首次補助防護工作費，讓選手權利備戰，藉由感恩餐會也希望新北運動好手互相交流，累積經驗和能量，再創佳績。