母親顧著滑手機，女童覺得無聊，拿剪刀去剪隔壁女顧客長髮，一刀下去害母親賠了1.2萬人民幣。(圖／影片截圖)

一名女童跟著母親到美容院，沒想到調皮的女兒闖下大禍，拿起剪刀剪掉隔壁女客人的長髮，嚇壞全場，女客人氣憤不已直接報警，最終母親為此賠了11500人民幣(約台幣5萬元)。

綜合陸媒報導，事件發生在廣東東莞，一名母親帶著6歲女兒上美容院，母親邊做頭髮邊滑手機，女兒似乎是覺得無聊，竟拿了把剪刀，往隔壁女客的長髮剪了下去。

工作人員當時正在調配染髮劑，發現後上前阻止已經來不及，女客則是覺得有異樣，轉頭一看發現自己被剪掉一大磋頭髮，氣得當場報警處理，最終三方達成和解，母親賠償女客人11500人民幣，美容院則是未盡管理責任，必須免費提供8次共12000人民幣的美髮服務。

不少大陸網友也搖頭：「這種熊孩子不管以後還得了」、「熊孩子的罪，家長必須承擔」、「媽媽顧著滑手機完全不理女兒也是奇葩」、「一刀1萬，好貴的學費」、「其實美容院應該才是主責方」、「是我不會要錢，我會直接把熊孩子剃光頭」。