花蓮發展有機農業多年，有機友善面積是全國之冠，由農委會籌備多年，在花蓮縣壽豐鄉興建的全國首座有機農業研究中心已完工，行政院長陳建仁今到花蓮視察後，對於相關模擬極端氣候等高端設備表示肯定，「可媲美中研院」，他也支持，農委會將協助後續相關研發經費、人力配置等，讓有機農業中心成為各國學習、參觀、交流的指標

花蓮發展有機農業多年，有機友善面積是全國之冠，由農委會籌備多年，在花蓮縣壽豐鄉興建的全國首座有機農業研究中心已完工，將致力各項有機農業技術研發，解決技術瓶頸，不過研究人力配置、經費仍是關鍵之一，行政院長陳建仁視察後表示，將由農委會協助後續相關研發經費、人力配置等問題，讓有機農業中心成為各國學習、參觀、交流的指標。

農改場場長杜麗華表示，有機農業研究中心位在東華大學花東縱谷間與周邊生態環境完全融合，展現環境友善、節能保水等生態永續理念，建物榮獲「公共工程金質獎」建築類優等、「鑽石級綠建築」以及「中國工程師學會工程優良獎」等三大獎項肯定。

行政院長陳建仁、農委會副主委陳添壽以及立委傅崐萁到有機農業研發中心參訪視察。（王志偉攝）

目前全國有機驗證面積13545公頃，友善耕作5863公頃，花蓮農改場轄區友善面積4315公頃，佔全國22％。農委會已訂立在2040年達到「農業淨零排放」的目標，因此有機農業研究中心未來將承擔更大的責任，杜麗華表示，包括研發出更完整的有機先進技術，解決有機發展技術瓶頸，訓練更多青年農民投入有機產業，未來有機中心將成為單一窗口，整合全國各改良場所有機農業技術，提供有機農民應用，並且代表國家加強與世界各國交流合作，讓台灣有機農業成指標。

研發中心與農改場研發大豆選別分級設備，因大豆採收後分級作業耗時，致使生產成本高，這套設備選別精度達到9成，作業能力每小時超過200公斤，相較醒型篩選機提高4倍以上；此外，有一套柚肉分離機，比人工剝皮快速又衛生，每小時可達0.5公噸以上，較人工作業提升近百倍，果肉另可加工作為附加產品。

其中還有一項重要技術，作物耐逆境育種及氣候邊謙調適技術研究，可在溫室內模擬強降雨、高溫等極端氣候，陳建仁說，這套設備可媲美中研院。

行政院院長陳建仁夫人，對於文旦柚加工表達關切，希望能協助柚農通路行銷。（王志偉攝）

陳建仁視察後感謝農委會和農改場團隊籌建有機農業研究中心，全球面臨2050淨零排碳挑戰，台灣在這方面盡最大努力，蔡總統上任後推動綠色能源、太陽能及風力發電，希望很快到達20％台灣的電力都是來自綠能，在這個淨零排碳過程，有機農業扮演重要角色，減少化學肥料使用，減少土壤碳廢等。

陳建仁表示，我國有機農業的面積覆蓋，在亞洲名列前矛，尤其在東部占20幾％，是研究有機農業的最好場所，有機農業研究中心四周有東華大學等，有很多農地，也提醒要做好行銷，讓台灣農產有機產品進入國際，大家可以參與，攜手共進做得更好。

陳建仁夫人很關心文旦加工品的出路，特別問到說「怎麼沒在市場上看過相關產品」，過程中對文旦系列產品表現出高度興趣。立委傅崐萁也全程參與，相當關心花蓮有機農業的發展。

至於後續研發經費、人力配置等，陳建仁說，農委會將會「想辦法」，必要的時候和行政院討論，按程序來配置，有好的設備、資源，人力最重要，還有許多作物待研究栽作有機模式，期盼這處有機農業研究中心就是示範點。