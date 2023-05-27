因演出《海岸村恰恰恰》暴紅的韓國男神金宣虎，今（27日）在台北國際會議中心（TICC）舉辦粉絲見面會，吸引3000人爆滿支持，初次造訪寶島，一開始他還顯得有點緊張，後來漸入佳境，整個人放開與粉絲玩遊戲，還吐槽粉絲的肖像畫笑喊「下次把我畫帥一點」，活動尾聲，他感性表示「本來就做得不太好了，今天好像又做得更不好」，聽到台下粉絲反駁誇讚「你做得很好」，他也感動回應：「感謝大家這麼想！」並表示希望今天能讓粉絲留下美好回憶。

金宣虎27日首度在台舉辦粉絲見面會。（粘耿豪攝）

結束前，金宣虎再度為粉絲帶來〈因為是你〉，看到台下為他做的「宣虎啊，我愛你」排字以及影片應援，讓他有感而發地說「真的非常感謝大家，但我要正式跟大家告別了」，並坦言前陣子有些負面情緒，恰巧讀了一封信，信中有個蒲公英種子，「希望我可以像蒲公英一樣遠走高飛，真的一直是各位讓我擁有正面的思考、成為更棒的演員，每個字對我來說都是很大的力量，大家永遠都站在我後面，我就好好站在大家前面展現好的演技」，也不忘承諾「我會再來的」，還再度用中文對粉絲說「你們最棒了，謝謝你們喜歡我」。

而他此次來台4天3夜，預計明搭機回韓，班機不公開。