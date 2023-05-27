今（27）日中午12時許新北市板橋區信義路、和平路口發生多元計程車與機車衝撞事故。56歲卞姓女子駕駛多元計程車載客行經該路口，左轉往土城方向行駛時，遭對向30歲謝姓男子騎乘機車搭載58歲林姓女子衝撞，後座林女當場彈飛，在空中翻滾一圈後，不偏不倚坐上白牌車的車頂，所幸僅身上多處擦挫傷，無生命危險。

轄區警方獲報派員到場依規定處理，並協助受傷的機車騎士及乘客送醫，雙方駕駛均無酒精反應，警方已在調閱監視器畫面，釐清肇事責任。