侯友宜到岡山享溫馨參加「董事長開講」粉絲見面會網路直播節目，這也是侯友宜宣布參選總統後，高雄首場對外開放的造勢晚會。（林瑞益攝）

侯友宜到岡山享溫馨參加「董事長開講」粉絲見面會網路直播節目，這也是侯友宜宣布參選總統後，高雄首場對外開放的造勢晚會。（林瑞益攝）

國民黨總統參選人侯友宜27日南下高雄走透透，晚間他到岡山享溫馨參加「董事長開講」粉絲見面會網路直播節目，這也是侯友宜宣布參選總統後，高雄首場對外開放的造勢晚會，面對主持人詢問當選總統是否執行死刑？侯友宜表示，司法審判不能與人民感情距離太遠，公平正義一定要有人去做，他當總統該做的事絕不等待，也絕不妥協。

晚會開始前，準備入場的民眾早已大排長龍，共吸引上千名支持者到場力挺，包括國民黨智庫執行長柯志恩、高市黨部主委黃昭順、台南市議員謝龍介、台北市議員徐巧芯、藍營立委候選人、在地議員及侯友宜哥哥侯明鋒也都到場支持，現場氣氛相當熱絡。

主持人錢怡君、馬千惠開場時詢問侯友宜縱火犯燒死9人卻沒判死刑，最終只判無期徒刑看法為何？侯友宜表示，這件事他很難過，他在現場看到9人被燒死，家屬真的很悲傷，社會要有底線，司法審判不能跟人民感情距離太遠，公平正義總是要有人做。

侯友宜指出，未來他當總統，絕對不會這樣做，治安是他的工作、專業，對於公平正義，政府要大破大立，這絕對不能放他過，對於死刑犯沒槍決，侯友宜也強調，「該做的事，絕不等待也絕不妥協」。