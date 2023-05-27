國民黨總統參選人侯友宜假日力拼選舉，今明兩天侯友宜整天待在高雄，今( 27 )日下午先在高雄市黨部出席見面會，晚間侯友宜參加「董事長開講粉絲見面會」。國民黨立委參選人、北市議員徐巧芯也到場助陣，大談台南變成「黑金府城」就是民進黨帶來的問題，她也指出郭再欽的爐渣案、光電帶來的環境、貪污、賄選問題，都是源自賴清德擔任台南市長的任內。她強調，已經有足夠證據能夠推論民進黨長期執政會，讓中華民國繼續腐化，「2024年我們要政黨輪替！」

徐巧芯表示，台南已經30多年沒有政黨輪替，過去台南是「文化的府城」，現在是「黑金的府城」，從環境到治安，美好的環境都被民進黨的政客掏空。

徐巧芯也拿出一張賴清德與郭再欽同桌吃飯的照片，質疑賴清德從未評論過郭再欽，而賴清德的發言人說「賴清德沒有說過不認識郭再欽」，但郭是民進黨重要幹部，曾是民進黨台南市黨部的財務長、中執委，也與綠營地方政治人物交好，賴清德真的能切割乾淨嗎？

徐巧芯指出，在賴清德任內，郭再欽亂倒爐渣，生意越做越大，短短幾年內不法所得高達21億。徐說，如果不是賴清德的環保局放任，或許早在 2015年郭再欽就會被起訴，不用再等7年地方里長受不了第二次檢舉，賴清德任內南市府確實停了郭再欽一家公司的牌，但卻又發執照給郭的第二家公司，這不就是讓郭再欽能繼續傾倒爐渣、汙染台南嗎？

徐巧芯也質疑，從賴清德任內開始，到底有沒有好好處理爐渣問題？如果都清運完畢，爐渣就不會出現在這裡。

徐巧芯說，郭再欽的爐渣限於今年3月底就要清理完畢，但她與當地里長去看，現場還有一大堆，里長也向她訴苦，要不是最近爐渣議題又吵起來，前陣子根本沒有再繼續清運。

徐巧芯指出，賴清德任內的有一位環保局廢棄物管理科的機要秘書林昱仲，就是民進黨立委林宜瑾的弟弟，賴清德與郭再欽同桌吃飯的場合，正是林宜瑾當選後的感恩餐會；林昱仲也就是日前傳出喬環保局人事案、喬不動就飆罵六分鐘髒話，事後辯稱是line壞掉的人物，而他當時所在的廢棄物管理科，正是專門處理廠商埋爐渣的「天下第一科」。

徐巧芯也提到，台南除了爐渣，還有光電的弊端；過去七股鹽山可以看海，現在的只有一整片的光電板，台南已經被光電的怪獸所吞噬，「這是你們記憶中的台南嗎？」全場觀眾也回應「不是！」

徐巧芯說，台南被光電充斥，源頭就是賴清德在他市長任內，推動「沙崙綠能再生能源科學園區」，而林全閣揆任內通過的前瞻基礎建設，也變成前南市經發局長陳凱凌收賄、喝花酒、性招待的基礎，透過轉包科學園區的土方工程，向廠商索賄。

徐巧芯也提到，標下台南最大魚電共生案的雲豹能源，其光電板引發台灣的許多問題，包括糧食自給率下降、兩顆太陽的高溫問題、廢棄的光電板無法回收只能棄置、養殖漁業的魚類暴斃，甚至有假養魚真種電的問題；而這些綠能，不僅是環保問題，也帶來治安、賄選等問題，她也一一點出郭再欽、邱莉莉等綠營人士盤根錯節的利益糾葛。

徐巧芯強調，不能錯過這一次大選，不能再讓整個國家再辛苦四年，我們有足夠證據能夠推論，民進黨長期執政會讓中華民國繼續腐化，「2024年我們要政黨輪替！」