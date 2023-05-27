TVBS《光露營就很忙了》本周總製作人林心如領楊謹華、郭雪芙、謝瓊煖、江宜蓉、張軒睿到仙境露營區，這次露營郭雪芙突然身體不適，疑似中暑導致上吐下瀉，下午都在帳篷休息，林心如見她身體虛弱，只能看著大家吃東西，貼心為她煮粥。

林心如挑戰無電露營。（TVBS提供）

郭雪芙吃到心如姐的愛心煲粥，充滿感動也相當懊悔表示：「因為穿太厚中暑，導致身體不舒服，很感謝姐煮粥給我吃，出門前我還看著T-shirts卻一件都沒帶，不曉得為什麼怎麼總是穿錯衣服。」

由於首次迎來無電的露營挑戰，為了準備無電露營，謝瓊煖與江宜蓉到山林裡尋找晚上會發光的東西，未料竟是被帶到山林裡砍竹子，謝瓊煖累到暈頭轉向，當場下跪喊「張軒睿過來！」

林心如（左起）、江宜蓉、楊謹華、謝瓊煖、郭雪芙、張軒睿挑戰無電露營。（TVBS提供）

身為此次露營的唯一男丁張軒睿，他分享自己非常喜愛露營，這次出發前已做好準備自虧：「現場都是姐姐們，我怎麼可能會很閒。」張軒睿自認這次會是支援型露友，卻意外連連，才剛抵達露營地，被分配打營釘任務，打沒多久就苦喊屁股抽筋。

幫忙煮中餐的過程中，還去掀開正在煮飯的電鍋，想看飯有沒有熟，種種行為都被姐姐們吐槽。對於在節目中被使喚的情景，張軒睿笑著表示「為姐姐們服務，我甘願啦！」，展現了他樂觀幽默的一面。