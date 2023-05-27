輕生是國人第11大死因，2021年共有3656人輕生死亡。根據統計，6成輕生死亡者，在輕生前7天曾有就醫紀錄，因此第一線醫護人員、社工等人，在自殺防治中扮演者關鍵角色。自殺防治學會今舉辦守門人訓練，教導第一線人員辨認自殺風險因子、自殺防治處遇技巧，給予個案關懷及介入，避免憾事發生。

台灣自殺防治學會暨全國自殺防治中心今與衛福部、醫師公會全國聯合會等單位，共同舉辦首個全國性第一線人員自殺防治守門人訓練，報名人數達近萬人，今年首次將對象從原先的醫療人員，社會工作師、長照人員擴大至村長、里長等社區的第一線人員，邀請推廣單位更是涉及社會局、衛生局以及相關學協會等，希望強化社會安全網的同時，也期望能落實人人皆是守門人的願景，共創自殺防治的新里程。

醫師公會全聯合理事長周慶明表示，根據台灣自殺防治學會的資料，有6成輕生死亡者，在輕生的前7天就有就醫的紀錄，可以知道第一線的醫療人員、社工人員等等，在自殺防治上扮演著一個不可或缺的角色同時也顯示出第一線人員在自殺防治的重要性。

全國自殺防治中心主任李明濱表示，一個人要自殺，絕對不是要結束他的生命，而是為了結束他的痛苦，如何找出、發現個案情緒的痛苦，加以關懷並轉移是重要的，守 門人訓練是重要的自殺防治策略之一。全國自殺防治中心成立以來，就不曾停止推行，《自殺防治法》第9條第3款也明定推動自殺防治守門人的培育，可協助防範周遭自殺風險者發生輕生行為。

立委楊瓊瓔表示，本次訓練線上以及現場報名的人數將近萬人，希望這只是一個開始，也希望大家一起攜手同心，一起當自殺防治守門人。心理健康司副司長鄭淑心表示，自殺是一個全球的公共衛生的問題，2005年就開始推動全國自殺防治策略，經過多年努力，輕生情況已下降到近 20 年來的低點。

長期照顧發展協會全聯會理事長潘政聰表示，人口老化之下，長照機構的需求日益增加，但老年人可能沒辦法馬上適應機構式的生活，因此長照人員是否辦法辨別出個案情緒上自殺意念或傾向，就顯得非常重要。 社會工作師公會全聯會理事長溫世和表示，去年政府成立心理健康司，更地明確推動心理健康及自殺防治，在這3年疫情期間，不管有無確診，大家都有感受到疫情帶來的壓力，同時也危及到心理健康。不論醫療人員、社工人員或長照人員乃至鄰里長都是最容易接觸到弱勢族群的人，在面對弱勢族群的心理健康時，第一線人員就顯得十分重要，希望能透過大家的努力共同來建構社會安全網。

台灣自殺防治學會秘書長詹佳達表示，疫情對許多人的心理狀態造成了不小的影響，根據調查結果，超過44.4％的民眾在過去1個月中因為疫情而感到壓力。另自殺個案有 88.2％在輕生前1年有就醫行為，因此第一線守門人員就顯得尤為重要。自殺行為絕非單一因素造成， 需要多層面的預防及介入措施，才能有效幫助輕生風險個案。

台灣自殺防治學會理事吳佳儀表示，守門人訓練課程藉由案例討論、情緒支持技巧、心情溫度計等內容，讓受訓人員掌握「1 問、2 應、3 轉介」的方法，辨認自殺風險因子，學習基礎的自殺防治處遇技巧，給予關懷並適時轉介，避免憾事發生。

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