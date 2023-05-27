台中第一代泡沫紅茶店「雙江茶行」決定搬離舊址，39年歷史的老店今（27）日是最後一天營業，讓許多人感到非常不捨。老闆娘透露，這些年來確實有房租壓力，「不是自己的房子，終有一天要搬遷」。

台中第一代泡沫紅茶店「雙江茶行」的39年老店即將走入歷史，業者日前在臉書發文宣告，學士路的舊址只營業到5月27日，而民權路上的新店仍在裝潢中，何時能開店仍不確定。

根據《東森新聞》報導，茶行老闆娘王梅玉透露，原本的店面是向人承租，「房租壓力也很大」，再加上營業多年，屋況老舊需要翻修，「我們在這裡39年，因為不是自己的房子，終有一天還是要搬遷」。

王梅玉回憶，雙江茶行於民國73年開始營業，當時學士路周邊還很冷清，隨著手搖泡沫紅茶興起，一整排12間房子曾一度有7間泡沫紅茶店，後來各式飲料店興起，雙江茶行仍站穩地位，而店內裝潢多年來始終維持原貌，承載了許多人的回憶。

雙江茶行一代店熄燈的消息發布後，有一票網友不捨，紛紛留言，「謝謝雙江伴我成長，滿滿的回憶」、「感謝雙江39年的陪伴，深刻體會到什麼是風雨故人來的道理」、「在這裡有我的青春歲月、滿滿的美好回憶，有多久就有多不捨」、「無法跟它好好道別，再會了」、「雙江有我4代人的回憶…真不捨，期待再相見」。