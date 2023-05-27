一名女網友說前男友在交往時喜歡去抓龍筋，男有總說「過程很舒服」，一次要價4到5千，讓她崩潰問網友「抓龍筋算不算肉體出軌？」不少老司機認為，正常的抓龍筋約1千5至2千，且活血過程相當疼痛不舒服，原PO前男友應該是去做黑的，「你這價錢是龍筋+全套了」。

該女網友在Dcard上發文，她的前男友之前去抓龍筋，每次價格約4千至5千，對方向她敘述過程很舒服，但她查資料卻發現抓龍筋其實很痛，崩潰發文問其他網友「抓龍筋算不算肉體出軌？」稱她明白抓龍筋算是種男性保養，但前男友的反應仍讓她相當疑惑。

不少男網友回應「正常版」抓龍筋價錢落在1500至2000，通常會按到鼠蹊部與會陰，不太會接觸到性器官，睪丸也只會稍微碰到，主要功用是活血，基本上具有一定疼痛感，價錢超過2千的抓龍筋通常包含性服務，「抓龍筋是很健康的欸，活血硬邦邦，不是請人幫你打手槍欸，尊重專業好嗎」、「價錢沒那麼貴好嗎，你這價錢是龍筋＋全套了」。

也有人認為「就是嫖了啊，而且抓那個真的痛到爆，除非常去，習慣了才會舒服，而且也太盤了吧，價格那麼高」、「真正的抓龍筋，看網紅或YouTuber拍影片看起來就超不舒服，會舒服感覺都怪怪的」、「正統抓龍筋不會幫忙打出來」。