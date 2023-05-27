香港公民黨下午舉行會員大會，通過特別決議案，將公民黨清盤。主席梁家傑形容，公民黨走完最後程序後，「將會從地球上消失」。世事有期，在無人肯接任主席和執委，無從籌款之下，公民黨就難以持續，一切都來得自然，「也無風雨也無晴」。

梁家傑在報告中表示，香港政治形勢如陡峭峻嶺，時有大起大落，無人說得清起點和終點，公民黨已走了應行的路。公民黨在民主法治議題絕不退讓，善用議會草案和質詢等，與政府談判交鋒。梁家傑形容公民黨「望著民主標桿向前跑」，就算未有圓滿結局，民主化和開放的過程已植入民心。世事變幻無常，期望市民抱著樂觀的心，活好當下，期待明天。

公民黨曾躍身民主派第二大政黨。在2006年成立，不少創黨成員來自45條關注組，有律師、學者、非政府組者成員等。梁家傑2007年曾經參加行政長官選舉。2010年公民黨與社民連策動「五區總辭，變相公投」，爭取真普選，5名議員辭職後，順利經補選重返議會，但行動遭受大陸港澳辦、港府和建制派人士批評是違憲。

2014年香港佔領中環行動期間，公民黨參與其中，有成員為示威者提供義務法律服務。2019年公民黨成員曾經訪美，與時任美國副總統彭斯和眾議院議長裴洛西會面，亦曾致函美國國會領袖，要求通過《香港人權與民主法案》，引起北京強烈不滿，認為是尋求外國勢力干預香港。

2020年民主派的形勢急轉直下，大陸人大常委會就議員資格問題做出決定，港府宣布4名議員即時喪失資格，當中包括3名公民黨議員。翌年，楊岳橋、郭家麒、譚文豪等曾經參加民主派初選者被控顛覆國家政權罪，先後宣布退黨。去年年底，公民黨改選執委會，未接獲任何提名。