蔡英文總統今出席「土木技師公會全國聯合會第11屆第2次會員代表大會」時，肯定土木技師公會是國家基礎建設的重要推手，也是讓台灣進步的關鍵角色。政府還有很多事要拜託土木技師公會，包括推動危老建築重建、都更、社會住宅興建，也要嚴格查證工程的規劃設計和施工品質。

蔡英文致詞時表示，2006年她擔任行政院副院長的時候，就跟土木技師公會開始有互動。

她說，後來一路擔任不同的職務，到現在當總統，都有土木技師公會的陪伴，也讓她覺得很窩心。到現在，她執政已經滿7年了，土木界的好朋友們依然一直提供很多建議，也給她很多鼓勵。她從大家身上學到了很多，例如土木技師公會全聯會理事長施義芳，就是她政策諮詢的對象。

土木技師公會全國聯合會27日在台北舉行第11屆第2次會員代表大會，蔡英文總統（前排中）與公會理事長施義芳（前排右二）、行政院副院長鄭文燦（前排左二）邀請會員一同合影。（張鎧乙攝）

蔡英文也感謝，每當台灣有天災或事故發生時，土木界的朋友們總是立刻投入救災，以及災後重建的工作。另外，在政府全力推動前瞻基礎建設計畫時，不論是城鄉建設、軌道建設，或是水環境建設，也都能看到大家的身影，跟政府一起完成許多重大的公共工程，而且如期如質。

她提到，現在政府還有很多事要拜託土木技師公會。例如危老建築的重建、許多都更工程，還有全台灣各地社會住宅的興建，政府都會加速來推動。為了因應全球邁向淨零轉型的趨勢，這些新建的建築相信都已經積極融入智慧節能的概念，導入更多減碳的工法和技術，提升整體建築的能源效率。

總統表示，不僅如此，台灣位於環太平洋地震帶，再加上台灣這幾年受到極端氣候的影響。她要請土木技師公會積極辦理耐震標章認證，從規劃設計階段到施工階段，層層把關，嚴格地查證工程的規劃設計和施工品質，讓台灣的建築，能夠確實承受不斷在變換型態的天然災害，為人民創造更多的幸福與安全。