新北市金山區清水路一處鐵皮倉庫今(27)日晚間8時39分許傳出火警，燃燒面積約20多坪，警消接獲通報後趕抵現場灌救，疑似是有人在附近燒垃圾，才會延燒至倉庫，所幸無人受困，不過詳細起火原因，仍有待相關單位調查釐清。

據了解，當時黃姓男子在附近燃燒廢棄物，結果因風勢過大導致延燒到旁邊自己的倉庫，雖然黃男見狀立刻報警，但由於倉庫裝滿木材以及雜物，導致火勢一發不可收拾，使現場全面燃燒，至少有兩個倉庫遭到波及。

後續火勢已於當晚9時許撲滅，詳細起火原因，仍有待相關單位調查釐清。

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