瑪娃颱風來勢洶洶，其走向究竟讓許多民眾相當關注，對此，今（27）日晚間有專家指出，瑪娃颱風走向逐漸明朗，目前觀測「垂直北轉機率最高」。

臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》今晚的最新發文指出，「最新歐洲模式，收束了」，各國的數值模式逐漸有共識，瑪娃颱風的走勢不確定性逐漸降低，目前來看「垂直北轉機率最高」，剩下有待確認的則是颱風轉向和位置，提醒民眾「東部防風雨，西部防酷熱」。

至於過去討論的美國全球模式，瑪娃路徑有機會「回馬槍」，在巴士海峽繞了一圈後，回頭跑到台灣附近，該粉專強調，不能說全無可能，只不過機率極低。

根據中央氣象局晚間8時的最新資料顯示，瑪娃颱風中心位置在北緯16.8度，東經30.9 度，以每小時20公里向西北西進行。中心氣壓910百帕，近中心最大風速每秒55公尺，瞬間最大陣風每秒68公尺，七級風暴風半徑 300公里，十級風暴風半徑120公里。