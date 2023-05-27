台灣訂購的66架F-16V，美國空軍稱遇到「複雜開發障礙」，將延至明年中交付。 軍事專家施孝瑋表示，F-16V是從F-16C/D現有機型提升的，像D型戰機的拱背裡，就可以裝非常多的電戰設備，可以主動抓到對手不友善的輻射源。

施孝瑋26日在《57爆新聞》節目中表示，以F-16C/D現有機型提升以後，台灣稱為F-16 AM/BM，然後再把它提升到V構型。最大的差異是，F-16C/D所能裝置的部分，比F-16傳統的A/B Block 20更多。因為發動機所能提供的電力有限，若裝一大堆東西，可能會不夠電，不過，F-16C/D Block70通通解決了這些問題。

施孝瑋接著表示，若發動機本身的推力夠大，就可以讓F-16C/D戰機，特別是D型戰機拱背裡，可以裝非常多電戰設備。以AN/ALQ-254電戰系統來講，自己就可以主動抓到敵方不友善的輻射源，不但能提供給飛行員作為參考之外，甚至可直接打開電子反制，具有一定程度的電子反制功能。

另外，施孝瑋也指出，在空戰電影裡面常看到，當飛彈過來時，飛機丟出一大堆熱焰彈、干擾絲等等，那就是在對付紅外線、追熱飛彈等等；比如敵方的飛彈是雷達導引過來，就可放出假訊號，讓雷達導引飛彈去追假訊號。