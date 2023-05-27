味全龍27日以1比0擊敗富邦悍將，中止近期2連敗，先發投手鋼龍主投7局飆9K、無失分奪下本季第7勝，但他僅投88球被換下場，主要是因為軸心腳的橡膠套掉了，讓他磨腳情況越來越不舒服。

鋼龍前7局只被敲2支零星安打，8局續投面對首棒打者申皓瑋，被敲出一支界外全壘打，雖然躲過一劫但仍被他敲安上壘，此時，防護員上前用貼布補救他的釘鞋，但練投後教練團仍決定換投。

總教練葉君璋賽後表示，鋼龍的鞋子本來就比較薄，橡膠套磨到掉下來後還繼續投，腳就有點不舒服。鋼龍則說：「剛好軸心腳的橡膠掉的，會磨到腳，狀況有加劇，但無大礙。」

鋼龍此役找回身手，7局僅被敲3支安打，另飆出9K，奪下本季第7勝，繼續穩坐勝投王寶座。他表示，主要是利用時間差讓對方打不好，也會用變速球對付右打者。

近期球隊先發投手陸續傳出傷兵，布里悍、猛威爾都因傷掛免戰牌，陣中洋投剩下鋼龍及伍鐸2人，鋼龍說：「沒有想太多，目標也沒有改變，贏球是首要目標，勁量投到6、7、8局。」

今天登板前，鋼龍也先看了「本土羅力」投1打席，「他就是個傳奇，他現在是本土球員對吧？這真的很酷。」