國民黨總統參選人侯友宜假日力拼選舉，今明兩天侯友宜整天待在高雄，今( 27 )日下午先在高雄市黨部出席見面會，晚間侯友宜參加「董事長開講粉絲見面會」。侯友宜談及過去擔任警察到高雄抓捕罪犯時，同仁意外中槍，但仍心繫任務的故事，他感慨警察是用生命保護整個社會的安全，「我與所有的警察同仁一樣，保護中華民國，顧台灣這間厝，是我一生不變、扛起責任的信念」。

侯友宜表示，治安不是第一線警察的事，而是從政者重中之重的大事，要結合政府與人民的力量，才能全力捍衛社會治安。他也說，安居樂業的第一個字是「安」，就是指人民最重要的需求就是安身立命、安居樂業，要讓人民安心，就要把治安顧好，讓民眾平安。

侯友宜說，政府有責任要把所有的力量結合起來，來解決治安的問題，治安好，社會才會安定、才會進步，社會進步、經濟就會成長，這是國家發展環環相扣的問題。

侯友宜談到，過去他還是警察時，來高雄都是一下子就走，因為抓到犯人就會回去，他也提到 2004 年高雄大寮鄉圍捕張錫銘的故事，當時在抓捕現場，他發現背後是最不安全的地方，便問有誰願意幫他守住後方，當時的一位同事、隊長唐嘉仁主動請纓，並說「會死也要拚，為中華民國拚」，讓他非常感動。侯友宜說到，最後有抓到罪犯，但唐嘉仁也在槍戰中意外中槍送醫，當時他非常不捨，而唐嘉仁只說一句「我沒有讓大家失望」。

侯友宜感慨，擔任警職時，警察都是他的家人，有責任要保護他們的安全，而警察是用生命保護整個社會的安全、保護整個台灣的安全，「我與所有的警察同仁一樣，保護中華民國，顧台灣這間厝，是我一生不變、扛起責任的信念」，現場也響起熱烈的掌聲。