中華港澳之友協會27日下午在台北市IEAT國際會議中心舉辦2023港澳學生留台就業創業座談會， 希望透過交流分享，讓在台的港澳學生更了解台灣的法規及生活方式，不僅能減少社會歧異，更能達成政府攬才、育才及留才的目的。

據指出，香港反對《逃犯條例》修訂運動開始後，整體社會和校園環境已經發生了巨大的轉變。此次活動由中國科技大學校長唐彥博主持，並邀請產官學各界以及在台工作之港澳人士經驗分享。

主辦方中華港澳之友協會副會長兼祕書長張仕賢表示，期待能為港澳朋友提供更多服務，在台港澳學生有何問題，協會都很樂意提供協助。

在台工作的澳門體能教練何嘉淳分享選擇來台就讀大學，並在校參加證照課程取得證照，所以選擇留下。他建議，申請工作證時，不能選擇公司資本額和營業額過低的公司，要選擇專業性高項目，薪資才會多。專業性要藉由證照不斷積累提升，關於評點制，不用過度擔心，只要如常大學畢業，有一定語言能力，基本上都不太難。拿到工作許可後才可申請居留證，採線上申請方式將更快速便捷。此外，如果換工作，新工作的簽證務必在10天內完成，最好早點規畫、無縫接軌，避免5年時間白費。

長榮桂冠飯店陳彥銘總經理指出，港澳同學應培養多元技能，提升自身競爭力，俾利作出市場區隔和極大化個人價值，如此對於企業主來說，便是值得被需求的人力。那怕是擔任廚師，也已經不是以往只要把菜煮好，還得到前台去和客人說菜。

在台從事自媒體創作的港人狄達表示，她高中時受到來港宣傳招生的大學吸引，毅然來台就讀喜愛的電影專業，她鼓勵大家求學時盡量發掘自己興趣，勇於嘗試各種不同可能，無論是接政府補助案、參加各種比賽、打工與實習，都能獲得更多體驗，同時也能為往後工作帶來正面效果、提升自己人脈。此外，狄達認為在大學時應該多多豐富技能經驗，若是能夠擁有即戰力，對求職會一大加分，增加公司願意協助取得評點制的意願。

佛光大學陳尚懋國際長指出，近幾年港生來台比例不斷攀升，政府如何完善對港澳僑生的照顧和權益的完整性，並且預做合理人才招攬吸納規畫，值得持續關注。

社群平台經營者「海恩奶油」提到她很開心來台灣圓夢，她指出在台灣有很多良善熱心的人，都積極地用自己的方式，想辦法協助港澳同學在台面臨到的相關問題，所以大家並不孤單，並且也要善用台灣政府單位資源。

在提問環節，有港澳學生問到：現在常常有人將工讀與實習的時間限制搞混，導致港澳僑生在申請工讀或實習時難以順利達成。對此陸委會副處長魏淑娟特別解釋，若學校課程裡面包含必要的實習，不會針對此類實習加以限制每周20個小時；但如果是工讀則會有相關的限制。

此外，另有人向勞動部及移民署詢問有關評點制整套流程，清楚了解是先通過評點制之後向勞動部申請工作證，等工作5年後再向移民署申請定居。