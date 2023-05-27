烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼今天在通訊軟體Telegram一則貼文中，提到「奪回屬於我們東西的時刻到了」；烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫也表示，已準備好對俄羅斯軍隊展開反攻。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）將軍今天早上貼文寫道：「奪回屬於我們東西的時刻到了。」

據報導，這則貼文加劇各界對於烏克蘭即將向俄羅斯侵略軍發動大規模反攻的臆測，文中附上一段長度約一分多鐘的精心製作影片，內容顯示烏軍顯然在日出時進行訓練。

影片還可以看到許多西方國家提供的武器，包括德國製的豹2式（Leopard 2）主力戰車，以及美國製的防地雷反伏擊（MRAP）裝甲車、M777榴彈砲和高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）。

烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）也告訴英國廣播公司（BBC），烏克蘭已經準備好對俄羅斯軍隊發動各界期待已久的反攻。

丹尼洛夫不願透露烏克蘭反攻的具體日期，但他說可能會在「明天、後天或一週內」開始反攻，要從俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的侵略部隊手中奪回被占領土。

他還警告，烏克蘭政府「沒有在這項決定上犯錯的權利」，因為這是「我們不能錯失的歷史性機會」。

過去幾個月來，烏克蘭一直在策畫反攻，但烏方希望有盡可能多的時間來訓練軍隊，以及從西方盟邦那裡獲取軍備。與此同時，俄國軍隊一直在準備防禦工事。