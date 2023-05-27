幼兒足球盃賽「2023安聯小小世界盃」邁入第10周年，今年特別規劃主題為「榮耀十足」，台中市預賽則在27日盛大開踢，力拼晉級全國賽的門票。

在推廣台灣幼兒足球的路上，安聯人壽始終是重要的奠基者，冠名贊助的安聯小小世界盃，今年度賽事分為8個賽區，包括台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市、台南市、高雄市以及花蓮縣陸續開踢，台中市預賽也在27日登場，台中市政府運動局局長李昱睿特別到場關心賽況，他說：「今天看到現場許多小朋友熱血踢球，家長在旁邊加油喊聲的畫面真的很開心，這就是我們做推廣足球很重要的目的，希望有更多家長一起來，當作是家庭聚會很棒的活動，重視小朋友健康，把足球運動融入台中運動發展裡面，這也是除了競技之外，我們一直想要做的，培養足球的觀賞人口。」

每年安聯小小世界盃在台中舉辦都是爆滿的隊伍數，對此，李昱睿也特別感謝企業的大力贊助，「10年了真的很不容易，也很感謝企業的幫忙，企業大力贊助運動都是向下紮根的，一紮根都是40、50年，大家想到小小世界盃就會想到安聯，對於企業的品牌形象、足球運動人口的培養都是相輔相成。」

而台中市目前積極籌辦興建中的「台中市足球運動休閒園區」，市府斥資15.1億元經費，地點位於南屯區，距離烏日高鐵站車程僅15分鐘、腹地4.7公頃，預計2025年完工，李昱睿補充：「這是台灣第一座足球專用競賽場館，規劃有11人制的天然草皮球場，以及熱身用的人工草皮球場，還有兩至三塊可調整的五人制球場，並規劃6000席座位以及地下停車場，要在我們任期內完工，希望讓小朋友有更好環境去踢球，讓未來中部地區的足球人口越來越多，進而帶動相關產業，讓安聯小小世界盃未來也能在足球園區舉辦。」