日前，七大工業國集團（G7）領袖高峰會在日本廣島舉行，並於5月20日發表《廣島願景》。共同社27日報導說，日本首相岸田文雄在G7廣島峰會上提出了聚焦核裁軍的文件《廣島願景》，其內容是追求廢除核武的理想，但同時寫進了允許保持核嚇阻的措辭。這是接受了擁核國家的要求，共同社記者對幕後過程進行了驗證。

共同社指出，為推出《廣島願景》等成果文件長達半年的磋商此前遇阻。後來《廣島願景》中寫進了允許保持核武的嚇阻力，稱「這是基於為防衛目的發揮作用、遏制侵略、防止戰爭和脅迫的理解」。外交消息人士透露稱，「擁核國家表示希望寫進核嚇阻的必要性，（日方）未能拒絕」。

去年11月，印尼峇里島的20國集團首腦會議（G20峰會）在日本的勸說下，首腦宣言寫進了不允許使用或威脅使用核武。此次的《廣島願景》未引用同樣措辭，而是記述稱「想起峇里聲明」。岸田解釋稱包含了峇里聲明的內容，這一解釋十分勉強。

「核戰爭沒有贏家，絕對打不得」這一表述，模仿了去年1月美中俄英法五大擁核國家發表的聯合聲明。可見日方為使擁核國家參與而煞費苦心。

日本政府在峰會日程上想出一條計策，在廣島市和平紀念公園迎接G7首腦，接下來在核爆資料館「使他們接觸到核爆受害真相」（岸田語），並安排當天進行核裁軍與核不擴散的討論。

最初，擁核國家擔心首腦等參觀資料館「將使突發事態時掌握核按鈕的首腦的感情發生動搖」，這點曾成為「瓶頸」（政府消息人士語）。日方的想法是反過來利用這一點，在首腦等心中還留有資料館造成的衝擊時彙總了《廣島願景》。

岸田21日在和平紀念公園舉行主席國記者會時，呼籲實現無核武世界。「當全球80億人全部成為廣島市民之時，核武將從地球上消失。我堅信這一點。」

岸田參考了過去的演說。冷戰時期的1963年，美國總統甘迺迪在西柏林演講時稱「一切自由人，不論他們住在何方，皆是柏林市民」。官邸幹部透露稱「（岸田）注意到這一表達方式」。