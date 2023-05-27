新光金經營權大戰，大股東吳東進在ISS報導之下處於下風，今日傳出吳東進向三弟、台新金董事長傳出家書，主旨是「希望你我不要成為家族罪人」。新光金晚間也發出外資報告等聲明，ISS對外資提出的評估報告，並非外資股東的投票決定。

吳東進傳出改走親情路線，發出主旨為「不希望你我成為家族罪人」的家書，強調家族企業他哪一次沒手伸出援手，最主要用意是兄弟姊妹可以坐下來談、大家都是公司派，都是執政黨，沒有你我之分。

新光金晚間也針對ISS的報告發出聲明，指出ISS發布有關新光金控董事會選舉建議，為ISS對外資提出的評估報告，外資股東仍會就報告內容獨立判斷，此並非外資股東的投票決定，故「外資挺洪士琪派」之事，並非事實，為避免誤導大眾視聽及影響新光金股東投票決定，特此聲明。

針對ISS發布相關新光金控董事會選舉建議，認為董事會成員需熟稔實務經營，以確保可持續的業務營運，新光金重申提名的三位獨立董事候選人，除現任新光金控獨立董事許永明已獲ISS推薦外，另二位女性獨立董事候選人亦符合ISS的建議原則，以及提高女性參與董事會的國際趨勢。

獨立董事候選人梁文菁是美國麻省理工學院史隆商學院MBA畢業，為現任子公司元富證券獨立董事，曾任Tractus AM高級經理及穆迪分析副總監，除熟稔本公司現行業務經營外，亦為風險管理與資產管理專家。

獨立董事候選人曾玉瓊是逢甲大學銀行保險學系畢業，現為銘傳大學風險管理與保險學系兼任專技副教授，曾任財政部保險司科長、專門委員；金管會保險局主秘、副局長、局長；財團法人保險事業發展中心董事長；東吳大學副教授等職。擁有超過30年的保險政策制定及監理的豐富經驗。