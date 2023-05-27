圍棋女神黑嘉嘉有著仙女外貌跟職業7段棋力，被日媒譽為「千年一遇美女棋士」，昨(26日)迎來29歲生日，身穿一襲粉紅色花紋長洋裝切蛋糕，旁邊還有一名高顏值女神陪伴，合體照曝光後，瞬間驚豔眾人。

黑嘉嘉26日感性發表生日感言：「又長大了一歲，謝謝大家的祝福」，從PO出的照片可見，她跟日籍女星阿部瑪利亞套了蝴蝶結、愛心等少女風濾鏡，臉上掛著大大的笑容，特別的是，其中一張照片，放著18歲蠟燭的愛心蛋糕貼圖，而黑嘉嘉的顏值確實仍像一名少女，讓粉絲們發出驚呼聲：「兩位擦了什麼保養品，水亮亮的」、「終於18歲了」、「還是很美」、「好甜好可愛的姐姐」、「生日快樂，青春永駐！」

此外，阿部瑪利亞也在生日這天分享這些日子與黑嘉嘉的相處心得，表示兩人從一開始的生疏，至最近見面的關係越來越親密，還會關心她的金錢使用狀況：「妳下個月只能花O萬元」，讓她覺得很溫暖，有感而發地說：「妳是我人生第一個交到的，比我還關心我的未來的好朋友」，這番言論一出，黑嘉嘉忍不住吐槽：「妳可以認真好好執行嗎？」對此，阿部瑪利亞回覆：「這我下半年開始認真努力。」一來一往的對話相當有趣，也讓外界見證兩人的親密友誼。