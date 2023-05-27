中和日前被目擊一名男騎士被警方一連開了多達18張罰單，騎士把一整串罰單放在椅背上簽名，畫面讓網友笑翻「多到像偶像在簽名」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

新北中和成功路附近日前有人目擊一名男騎士被警方一連開了多達18張罰單，騎士把整串罰單放在椅背上逐一簽名，畫面讓網友笑翻說「多到像偶像在簽名」、「派對時間中大獎」、「以為是遊戲機出彩票嗎」，也有人認為應該是騎士給員警追，沿路違規才被不斷開單。

有網友在「爆廢公社」曝光畫面，一名機車騎士把一大串疑似罰單的紙條放在機車椅背上逐一簽名，女伴就站在他的身後，員警也站在旁邊盯著他簽完名，原PO笑說「今天業績已達標」，還大酸騎士是在路上遇到「忠實粉絲要求簽名」，影片曝光引起網友討論。

畫面中騎士至少簽下18張罰單，不少網友問到底發生什麼事了，留言說「看起來像是紅燈右轉、闖紅燈、未打方向燈、未依規定變換車道、蛇行等等」、「這一定是跑給警察追，延路違規，被抓到一次開」、「跑給警察追也要看一下，這種交警是有接受專業訓練的」、「跑給警察追的下場」。

也有網友留言「下次記得隨身帶印章」、「我只有過年大樂透加碼才能那麼多張」、「條伯伯都騎了重機出門了，當然也要找大條一點才夠本」、「這些罰單可能比這台車還貴」、「湯姆熊出彩票」、「我這輩子還沒看過一次開這麼多張的」、「一個愛違規的遇上一個超愛開單的」、「這男人太幸運了，碰到大金主」、「錢拿來幫旁邊妹子清購物車不好嗎」、「好像打彩票一樣一直出」。