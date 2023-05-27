從5月18到26日舉行的全國高爾夫扎根計畫小學推桿隊際賽，已分別在山溪地、全國及南寳球場圓滿結束，南、北區各6隊，中區4隊，合計16隊晉級全國總決賽。

26日南區賽程中，3名嘉義蘭潭小學小學四年級小將「以小搏大」，以高於標準桿12桿的63桿摘冠，3位小四生蕭子翔、郭宸維、劉士瑄出擊，分別繳出20桿、21桿、22桿，帶隊老師覺元宏表示，選手除了在學校果嶺自行練習外，也會到車程40分鐘以外的南寳球場訓練，有場地的優勢，也順利在這次比賽發揮。

蘭潭小學高球教練楊清任指出，早在全國高爾夫扎根計劃進入校園之前，蘭潭小學就有高球社團，推廣高球運動起跑比很多學校快，「當時就讀崇文小學的2023年亞太青少年高爾夫隊際錦標賽冠軍許柏丞，曾跟著蘭潭小學選手一起練球，不過他已經跑在前頭，成為我們追趕的榜樣。」此外，目前就讀高中的商凱程、陳伯奕、林上予等基層好手，也都來自蘭潭小學，堪稱高球扎根老牌勁旅。

南區賽事共19校76人參賽，僅次於北區的19校22隊84人參賽，今年暑假過後要回美國辛辛那提大學繼續求學的大二好手江語葳，趁學校放假回台休息，加入工作人員行列，她表示，自己是高球扎根政策的受惠者，能夠將所學回饋基層，也是一種感恩與傳承，「推桿比賽讓初學者從實作中了解比賽的規則，很有意義。」