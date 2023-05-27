武漢市財政局、武漢長江資產經營管理有限公司5月26日刊登聯合債務催收公告，要求多家企業及下轄區內多家財政局等259家單位償債。

武漢財政局的催債公告。(長江日報)

根據刊登在中共武漢市委機關報《長江日報》的催收公告顯示，武漢市財政局表示，依法對相關債務人享有主債權以及對相應擔保人享有的擔保合同項下的全部權利。武漢市財政局已公告委托武漢長江資產經營管理有限公司全權處置該等債權。

借款清單顯示，截至2018年12月20日，共有259家單位對武漢市財政局仍未履行相關債務。這些單位中，欠款最高的達2354萬元人民幣（下同），是東風武漢輕型汽車公司，欠款最少的為1萬元，是農科所。

欠款超過1000萬元的還有統一集團、武漢工業國有投資有限公司和武漢紅桃開集團有限公司，分別欠款1000萬、1500萬元和2000萬元。

另外，武漢市下轄的漢南區、蔡甸區、新洲區、黃陂區和江夏區這五地的財政局也在債務單位名單中，欠款數由50萬元到1252萬元不等。名單還包括武漢多家科研所、服裝廠、材料廠、制藥公司等。

公告稱，武漢市財政局、武漢長江資產經營管理有限公司前期已採取郵寄送達等方式對該等債權進行了催收。目前，上述債務人及相應擔保人仍沒有向武漢市財政局履行相關債務。請各債務人和相應的擔保人以及債務人、擔保人的承繼人自公告之日起立即向武漢長江資產經營管理有限公司履行相關法定償債義務。